"prochain rendez-vous pour (le) revoir en compétition", le sprinteur italien né au Texas a répondu de manière lapidaire: "2022". Une réponse inscrite sur fond gris et surmontée d'un émoji représentant un sablier. Il faudra patienter avant de revoir LA surprise des derniers JO sur les pistes d'athlétisme. Le champion olympique du 100 mètres, l'Italien Lamont Marcell Jacobs, a annoncé jeudi sur son compte Instagram qu'il ne reprendrait la compétition qu'en 2022. A la question d'un fan qui lui demandait sur sa story quel était le, le sprinteur italien né au Texas a répondu de manière lapidaire:Une réponse inscrite sur fond gris et surmontée d'un émoji représentant un sablier.

Jacobs, quasi inconnu il y a encore un an, a remporté aux Jeux de Tokyo deux des titres les plus prestigieux (100 m et 4x100 m) et s'est adjugé le record d'Europe du 100 m en 9 sec 80. Il devait normalement courir le 21 août aux Etats-Unis à Eugene (Etats-Unis) au Prefontaine Classic, dans le cadre de la Ligue de Diamant, puis le 3 septembre à Bruxelles et le 9 à Zurich (finales), rendez-vous auxquels il ne participera donc pas non plus.

Après son retour triomphal lundi en Italie, où il a été accueilli en véritable héros, le sprinteur a, selon la presse italienne, commencé à s'entraîner mais s'est arrêté aussitôt après, en raison d'une "chute due à la fatigue accumulée aux JO et à un problème au genou", selon le quotidien italien Il Corriere della Sera.

