Deux fois médaillé d'argent à l'Euro sur 110 m haies (2010 et 2012), médaillé d'argent européen (2011) et de bronze mondial (2014) en salle sur 60 m haies, Garfield Darien avait annoncé en septembre 2020, prendre sa retraite sportive à l'âge de 32 ans, plus de deux ans après sa dernière compétition à l'Euro de Berlin.

La liste des dernières sanctions antidopage publiée vendredi par l'AIU révèle que l'athlète a été sanctionné pour 16 mois à partir de janvier 2020 pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage en moins d'un an, sans plus de précisions sur la date de la décision.

Athlétisme L'AFLD fait appel dans l'affaire Claude-Boxberger 26/04/2021 À 18:04

Athlétisme Tavernier : "Allez-y, n'ayez pas peur du jugement ou quoi que ce soit" 26/04/2021 À 15:09