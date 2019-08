Teddy Tamgho, champion du monde du triple saut en 2013, a annoncé samedi qu'il mettait un terme à sa carrière à 30 ans après un parcours jalonné par de nombreuses blessures. Le Français, 6e performeur de tous les temps (18,04 m, le 18 août 2013 à Moscou) et recordman du monde en salle (17,92 m, 6 mars 2011 à Paris), a officialisé la nouvelle sur RMC Sport, en marge du meeting Ligue de diamant de Paris.

"J'arrête ma carrière sportive. C'est le moment de ranger les pointes et de passer à autre chose, de transmettre, d'être officiellement dans les gradins et de crier sur les athlètes plutôt que de me faire crier dessus. Il n'y a plus d'envie. Ce n'est pas une question d'âge ou de physique, c'est vraiment psychologique", a-t-il indiqué.

Une carrière en dents de scie

Sacré champion du monde en 2013 à Moscou, Tamgho a vu la suite de sa carrière perturbée par de graves blessures (fractures du fémur et de la cheville, rupture du tendon d'Achille), ratant les Mondiaux-2011 et 2015 et les Jeux Olympiques 2012 et 2016. Depuis 2016, il a tenté à plusieurs reprises de revenir à la compétition mais sans jamais retrouver son meilleur niveau. Il a également endossé la casquette d'entraîneur.

En dehors des pistes, Tamgho a aussi défrayé la chronique en octobre 2011 en écopant de douze mois de suspension, dont six avec sursis, et 5.000 euros d'amende, après une violente altercation au Creps de Boulouris. En juin 2014, il a été suspendu un an par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) pour trois manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles antidopages en moins de 18 mois.