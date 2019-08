Noah Lyles s'est imposé en finale de la Ligue de diamant sur 100m ce jeudi soir à Zurich. L'Américain a signé un temps de 9''98. Justin Gatlin, lui, est 4e. Une chance pour ce dernier, qui a manqué son départ jeudi, Lyles ne s'alignera que sur 200 m aux Mondiaux (27 septembre - 6 octobre) alors que le jeune loup (22 ans) détient le 2e chrono de l'année (9 sec 86) sur la ligne droite.

Lyles a devancé à Zurich le Chinois Xie Zhenye, 2e en 10''04 et le Jamaïcain Yohan Blake, 3e en 10''07, qui a coiffé Gatlin et son décevant chrono de 10''08. Le meilleur performeur de l'année, l'Américain Christian Coleman (9.81), était lui absent dans l'attente de son audition le 4 septembre par les enquêteurs antidopage pour avoir manqué trois fois en un an à ses obligations de localisation. Il est sous la menace d'une suspension qui pourrait le priver des Mondiaux de Doha.