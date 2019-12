Mahiedine Mekhissi a enfin repris. Après plusieurs mois sans compétition, le triple médaillé olympique a participé dimanche au 10 km d'Héricourt, dont il a pris la quatrième place. De retour d'un stage aux Etats-Unis, Mekhissi (34 ans) a couru les 10 km en 30 minutes et 24 secondes, loin du vainqueur (Corentin Le Roy en 29:22) et des temps des meilleurs coureurs internationaux.

Opéré pour la deuxième fois du tendon d'Achille droit le 4 juin, le triple médaillé olympique du 3.000 m steeple (argent en 2008 et 2012, bronze en 2016) avait manqué les Mondiaux de Doha en septembre, et n'avait pas couru en compétition depuis le semi-marathon de Paris le 10 mars dernier.

"Pour moi la performance est bonne, c'est une très bonne rentrée, sans douleur, a apprécié son entraîneur Farouk Madaci. On avait aucune attente. Il est rentré seulement mardi des Etats-Unis et n'avait repris l'entraînement que le 10 octobre après la période de réathlétisation. Il avait besoin et envie de courir, de ressentir la compétition. Ensuite cette saison ce sera tout pour les Jeux (de Tokyo du 24 juillet au 9 août)".