Athlétisme - Maria Andrejczyk, la lanceuse de javelot qui s'est battue contre le cancer

ATHLÉTISME - Quatrième malheureuse aux JO de Rio, la lanceuse de javelot Maria Andrejczyk a affronté un cancer des os avant de revenir au plus haut niveau et de remporter la médaille d'argent lors des derniers Jeux à Tokyo. La Polonaise a voulu aider et transmettre sa force à un jeune garçon atteint d'une malformation cardiaque.

00:05:00, il y a une heure