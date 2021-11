Retour gagnant pour l'athlète française Ophélie Claude-Boxberger, qui a remporté dimanche les 10 kilomètres de Colmar en 34 minutes et 36 secondes, après avoir purgé sa suspension pour dopage. La spécialiste du 3000 m steeple est toutefois restée loin de son record personnel sur la distance (32:35.), réalisé en janvier 2019. La quintuple championne de France (sur 1500 m, 3000 m et 3000 m steeple) a mené la course des femmes de bout en bout et a même accéléré sur la fin du parcours pour terminer avec plus d'une minute d'avance sur sa plus proche poursuivante.

Condamnée en avril

Claude-Boxberger, 33 ans, avait été contrôlée positive à l'EPO le 18 septembre 2019 lors d'un stage de préparation aux Mondiaux-2019 de Doha. Son ex beau-père, Alain Flaccus, s'était dans un premier temps accusé d'avoir lui-même injecté la substance dopante à l'athlète lors d'un massage, avant de changer plusieurs fois de version pour se dire finalement totalement innocent.

La jeune femme originaire de Montbéliard (Doubs) avait été condamnée en avril dernier à deux ans de suspension, peine qui commençait rétroactivement au 4 novembre 2019. L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui avait demandé une suspension de huit ans, a fait appel devant le Conseil d'Etat.

