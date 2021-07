Athlétisme

Le champion du monde 2017 du 800m Pierre-Ambroise Bosse a couru pour la première fois de la saison lundi à Nancy, pour un chrono solide (1'45"97) sans être flamboyant, contrairement à Wilhem Belocian sur 110m haies. Bosse a pris la 6e place du meeting remporté par l'Australien Peter Bol (1'44"89), terminant juste derrière les Français Gabriel Tual et Baptiste Mischler, respectivement sélectionnés pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août) sur 800 et 1.500m.

Blessé pendant sa préparation, Pierre-Ambroise Bosse, sélectionné pour les Jeux sur 800m, n'avait pas pu disputer les Championnats de France à Angers il y a dix jours, et court après sa forme avant le grand rendez-vous estival. "C'était une belle course assez fluide, il y a un mois j'étais encore blessé donc pour moi c'est une récompense aujourd'hui, a-t-il réagi au micro du stade. On arrive avec une armada aux JO (Gabriel Tual et Benjamin Robert), la nouvelle génération est là, ça fait vraiment plaisir. Je ne vais rien lâcher, je vous donne rendez-vous aux JO."

Belocian impressionnant, Martino-Lagarde déterminé

Le médaillé de bronze des derniers Mondiaux Pascal Martinot-Lagarde a également fait sa rentrée sur 110m haies après une blessure à l'ischio-jambier droit, lui aussi engagé dans un contre-la-montre avant Tokyo. Il a pris la 3e place de la course en 13"45, un chrono encore loin des meilleurs mondiaux, notamment de son compatriote Wilhem Belocian, encore impressionnant lundi en 13"16 (-0,6 m/s de vent).

Belocian a ainsi échoué à un centième de seconde de son record réussi aux Championnats de France à Angers il y a huit jours (13"15), qui constitue la meilleure performance européenne de la saison. Aurel Manga, le 3e hurdleur français sélectionné pour Tokyo, a pris la 2e place en 13"37. "J'avais hâte de courir. Je prends mon rythme, je prends confiance en moi et en mon corps, bientôt je vais accélérer et passer la seconde. Je peux courir en serrant les dents, je peux mettre de la fréquence et accélérer. Rien ne m'arrêtera", a assuré PML au micro du stade.

