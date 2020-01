"Je connais le contexte, les résultats des Mondiaux de Doha (ndlr : 2 médailles, 0 titre en 2019) et les dysfonctionnements. Mais je crois au potentiel de la Fédération et des athlètes et à la richesse des entraîneurs. Mon rôle sera d'apporter de la sérénité, de l'apaisement", voici ce qu'a déclaré le triple champion olympique de cyclisme sur piste lors de sa première intervention publique dans ses nouvelles fonctions.

Selon le président de la FFA André Giraud, Florian Rousseau travaillera sous son "autorité" et "en relation" avec le directeur technique national (DTN) Patrice Gergès, qui "doit être soulagé dans ses tâches" et voit donc ses prérogatives réduites sur la gestion des meilleurs athlètes tricolores. "Il n'y aura pas de lien de subordination, tout le monde doit tirer dans le même sens, a précisé André Giraud. Si on veut que ça marche, il faut qu'ils travaillent ensemble."

Rousseau veut être "pragmatique et très simple"

"Je serai la courroie de transmission, mon rôle sera de coordonner, animer et de faire des choix par rapport à la préparation olympique et aux demandes d'accompagnement des athlètes. On va être pragmatique et très simple, a promis Florian Rousseau. On veut de la transversalité et la réponse, on la prendra collectivement". Sur le front de l'antidopage, après les trois affaires qui ont secoué la FFA en 2019 (la soustraction présumée à un contrôle de Clémence Calvin, la mise en cause de Morhad Amdouni dans un reportage de la chaîne allemande ARD et le contrôle positif à l'EPO d'Ophélie Claude-Boxberger), Patrice Gergès a annoncé la création d'un Observatoire de la performance "pour observer les ruptures de courbe qui s'opèrent chez un individu".

Le DTN a également indiqué qu'il y aura dorénavant une "validation obligatoire des stages pour les athlètes". "On doit être encore plus fin dans notre façon de prévenir, d'accompagner les athlètes dès le plus jeune âge dans la lutte contre le dopage et toutes les déviances comme le harcèlement sexuel ou la radicalisation. On ne pourra pas empêcher tout mais on pourra les accompagner pour qu'ils comprennent ce qui se passe autour d'eux et être plus sensibilisés sur les changements qui s'opèrent chez les individus", a-t-il conclu.