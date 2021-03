Athlétisme

Quatre ans plus tard, Kévin Mayer récidive. Déjà sacré à Belgrade en 2017, le Français s'est offert son deuxième titre de champion d'Europe de l'heptathlon, ce dimanche à l'occasion de l'Euro en salle organisé à Torun (Pologne).

Le recordman du monde du décathlon (9 126 points) a fini son heptathlon avec 6 392 points. Un total suffisant pour terminer devant Jorge Urena (6 158 points) et Pawel Wiesiolek (6 133 points). L'athlète de 29ans permet aux Bleus de décrocher une troisième médaille dans la compétition, la deuxième en or après celle décrochée par Wilhem Belocian sur 60 m haies un peu plus tôt dans la journée.

Championnats d'Europe en salle Belocian sacré sur le 60 m haies IL Y A UNE HEURE

Maintenant, cap sur Tokyo pour Mayer

Après avoir viré en tête à l'issue de la première journée après quatre épreuves (6"86 au 60 m, 7,47 m au saut en longueur, 16,32 m au poids, 2,04 m à la hauteur), Mayer n'a pas flanché dimanche (7"78 au 60 m haies, 5,20 m à la perche, 2'45"72 sur 1000 m).

Le Français reste à bonne distance de son record d'Europe (6 479 points), établi il y a quatre ans en Serbie, mais il se remet dans le droit chemin après ses deux échecs lors de ses deux derniers Championnats (Euro 2018, Mondiaux 2019). Mayer, qui a obtenu en décembre à La Réunion son billet pour les Jeux olympiques, va désormais pouvoir se lancer l'esprit libéré dans la préparation pour Tokyo où il tentera de glaner le seul grand titre qui manque à son palmarès.

Kévin Mayer (Frane) / Championnats d'Europe en salle 2021 Crédit: Getty Images

Championnats d'Europe en salle Mayer en tête de l'heptathlon, Bosse en finale du 800 m IL Y A 20 HEURES