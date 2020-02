Mo Farah, blessé au tendon d'Achille, ne disputera pas le semi-marathon de Londres (1er mars). "Tout le monde sait combien j'adore courir à Londres, mais ma priorité est d'être en forme et compétitif en vue de cet été" et les Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré l'athlète de 36 ans, quadruple médaillé d'or aux JO, dans un communiqué publié par les organisateurs de la course.

Farah poursuivra sa préparation aux JO en Afrique

"C'est pourquoi j'ai dû prendre la décision difficile de ne pas m'aligner cette année" dans la capitale britannique, a poursuivi Farah, qui a contracté à l'entraînement cette blessure a priori sans gravité. A Londres, son duel avec la vedette éthiopienne Kenenisa Bekele était très attendu. Faute de s'aligner dans son pays, Farah poursuivra sa préparation aux JO en Afrique. A Tokyo, il prévoit de concourir sur le 10.000 mètres, une distance sur laquelle il a triomphé en 2012 et 2016.

Farah avait un temps songé à courir le marathon olympique, mais s'est finalement rabattu sur la piste, laissant le champ libre au Kényan Eliud Kipchoge, détenteur du record du monde de la distance.