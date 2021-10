L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) l'a annoncé jeudi. La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare, suspendue pour dopage à l'hormone de croissance le jour des demi-finales du 100 m des JO de Tokyo, se voit aussi reprocher un contrôle positif à l'EPO plus tôt dans la saison, suite à la réanalyse d'un échantillon prélevé hors compétition au Nigeria le 20 juin.

Organisme indépendant chargé entre autres de la lutte antidopage dans l'athlétisme depuis 2017, l'AIU reproche à l'athlète de 32 ans (33 ans samedi) une troisième atteinte aux règles antidopage pour son "refus de coopérer" au cours de l'enquête. Le gendarme antidopage lui reproche de ne pas avoir fourni "certains documents essentiels, archives et disques durs".

L'athlète nie tout ce qui lui est reproché, et son cas sera porté devant le tribunal disciplinaire, précise le communiqué. Blessing Okagbare faisait partie cette saison d'un groupe de très haut niveau basé en Floride et entraîné par l'Américain Rana Reider, qui comporte notamment Trayvon Bromell et le récent champion olympique canadien du 200 m Andre de Grasse.

