L'ex-sprinter Usain Bolt a été testé positif au Covid-19 selon plusieurs medias, et en a été informé dimanche. L'octuple champion olympique jamaïcain aurait contracté le virus lors d'une fête "surprise" organisée pour ses 34 ans, la semaine passée.

Le monde de l'athlétisme est lui aussi touché par la pandémie de coronavirus. Son plus grand représentant, Usain Bolt, a en effet été déclaré positif au Covid-19 ce week-end, après avoir effectué un test quelques jours plus tôt, révèle la presse jamaïcaine ce lundi. "Je vais être responsable en restant en quarantaine, pour mon entourage et moi-même. Par ailleurs, je n'ai aucun symptôme du coronavirus", a précisé Bolt sur ses réseaux sociaux.

Athlétisme 46"87 sur 400m haies : Warholm a fait trembler le record du monde de Young HIER À 14:19

La radio jamaïcaine, Nationwide90fm, indique que le recordman du 100m (9'58'') aurait contracté le virus vendredi dernier après avoir fêté son 34e anniversaire "surprise" (ndlr : le 21 août). Usain Bolt, non masqué, n'aurait pas respecté les mesures de distanciation sociale. Selon les médias anglais, d'autres sportifs ont participé à cette soirée : les footballeurs Raheem Sterling (Manchester City) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen) ainsi que le joueur de cricket Chris Gayle.

Play Icon WATCH "Avant 2008, Bolt n'avait quasiment pas fait de 100m de sa vie" 00:03:20

Stockholm Bauhaus Galan Une finale sur un saut : l'innovation à la longueur qui fait bondir les athlètes 22/08/2020 À 11:38