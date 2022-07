Athlétisme

Championnat du monde d'athlétisme - Inspirantes - Marie-José Pérec : "Être la voix de ceux qui n’en ont pas"

INSPIRANTES – L’ancienne athlète Marie-José Pérec, double championne olympique à Atlanta, parle peu. Alors quand elle prend la parole, on l’écoute sans modération ! Marie-José Pérec nous fait l’honneur de revenir avec sagesse et bienveillance sur sa carrière dorée. Elle y partage ses valeurs, ses inspirations, et ses origines, la Guadeloupe, à laquelle elle reste très attachée.

00:04:13, il y a une heure