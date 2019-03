Championnats d'Europe : Muir débute sa moisson en décrochant l'or sur le 3000 m

Largement favorite, Laura Muir a tenu son rang ce vendredi soir lors de la finale du 3.000 m. L'Ecossaise et vétérinaire diplômée de l'Université de Glasgow a fait chavirer la foule qui n'avait d'yeux que pour elle pendant les 15 tours du 3.000 m (la piste fait 200 m en salle), bouclés en 8'30"61.

Longtemps dans la foulée de l'Allemande Konstanze Klosterhalfen (finalement 2e en 8 min 34 sec 06), la petite brune (1,61 m) au tempérament de feu a placé une accélération brutale à 200 m de l'arrivée, provoquant le délire du public.Une autre Britannique, Melissa Courtney, a décroché la médaille de bronze à près de 8 secondes de sa compatriote.

Un résultat qui confirme la stature de Muir, quasiment la seule européenne à pouvoir concurrencer les Kényanes et les Ethiopiennes en demi-fond.

" Je veux courir et tout éclater "

Deux heures et demie auparavant, elle avait facilement remporté sa série de 1.500 m, lui permettant de se qualifier pour la finale dimanche. L'Ecossaise remplit ainsi la première partie de son contrat : elle rêve de réussir une nouvelle fois le doublé 3.000 m/1.500 m à l'Euro indoor, deux ans après l'avoir réussi à Belgrade.

"Je le tente seulement parce que je me sens assez forte et suffisamment en forme pour le faire", avait indiqué la native d'Inverness à la BBC avant les championnats. "Je ne viens pas pour réaliser une performance médiocre. Je veux courir et tout éclater. D'autant plus que c'est à Glasgow".

Muir (25 ans) est ainsi la star de ces championnats, elle l'héritière de la grande tradition britannique du demi-fond allant du double champion olympique Lord Sebastian Coe (1980 et 1984 sur 1.500 m) au quadruple champion olympique Sir Mo Farah (doublé 5.000/10.000 m en 2012 et 2016), qui a bifurqué sur marathon.

Johnson-Thompson en or

Le public local a également apprécié la médaille d'or de la Britannique Katarina Johnson-Thompson sur pentathlon : c'est le 2e titre européen en salle pour "KJT", quatre ans après Prague, en l'absence de la championne olympique de l'heptathlon belge Nafissatou Thiam.

Avec 4.983 points, Johnson-Thompson, originaire de Liverpool, a devancé sa compatriote Niamh Emerson (19 ans, 4.731 points), championne du monde junior de l'heptathlon, et la Française Solène Ndama (4.723 points).

"Elle rêvait de ces championnats en Grande-Bretagne mais, et c'est un problème de riche, elle rêvait aussi du record du monde (5.013 points de l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska)", a expliqué à l'AFP son entraîneur Bertrand Valcin, très satisfait malgré une légère déception pour le saut en longueur de "KJT" (6,53 m).