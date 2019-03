Les trois hurdlers Bleus en demi-finales

Solène Ndama, au lendemain de sa médaille de bronze sur le pentathlon, a aussi remporté sa série du 60 m haies (8.04). La perchiste Ninon Guillon-Romarin s'est elle assurée une place en finale grâce à un saut à 4,60 m, comme les favorites russe Anzhelika Sidorova et grecque Ekaterini Stefanidi. Sur 60 m, Carolle Zahi a remporté sa série (7.29) et passe en demi-finales, comme Amaury Golitin (6.74) et Marvin René (6.78), qualifiés au temps.

Eloyse Lesueur, championne du monde indoor et championne d'Europe en plein air en 2014, a échoué à se qualifier pour la finale du saut en longueur en restant très loin de la planche sur ses trois essais (6,37 m au mieux). A l'heptathlon, Basile Rolnin est 8e (1.757 points) après deux épreuves (7.13 sur 60 m et 7,44 m à la longueur).