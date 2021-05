La fédération française d'athlétisme (FFA) a annoncé la nouvelle ce mardi à l'AFP. Christophe Lemaitre, initialement sélectionné pour le relais 4x100 m, mais "à court de forme", n'est finalement pas retenu pour l'Euro par équipes de Chorzow (Pologne) ce samedi et dimanche. "Il va poursuivre sa préparation pour la suite de la saison", a précisé un porte-parole de la FFA.

Le médaillé de bronze olympique du 200 m, pilier du relais 4x100 m tricolore depuis plus de 10 ans, est remplacé par Jérémy Leroux, alors que le leader du sprint français Jimmy Vicaut, qui s'entraîne aux Etats-Unis, n'est pas retenu non plus.

Une équipe rajeunie à Chorzow

Christophe Lemaitre (30 ans) n'est pour l'instant pas sélectionnable en individuel pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 9 août). Auteur de trois courses loin du très haut niveau en mai, il lui reste un mois avant les Championnats de France à Angers (25 - 27 juin) et la fin de la fenêtre de qualification olympique pour retrouver la forme. Samedi et dimanche une équipe de France rajeunie participera aux Championnats d'Europe par équipes à Chorzow (Pologne) face à sept autres pays.