Un 400 m haies animé puis de très, très longues secondes d'attente. Mais le chrono a parlé : l'équipe de France devra se contenter de la médaille d'argent décrochée par Wilfried Happio (48''56), qui n'a rien pu faire pour inquiéter Karsten Warholm (47''12), champion olympique l'an dernier à Tokyo et désormais champion d'Europe. La déception est immense pour Ludvy Vaillant (48''79), quatrième à un centième du Turc Yasmani Copello (48''78).

"C'est le bonheur de courir parmi les meilleurs européens, a-t-il souligné au micro de France TV. J'ai énormément travaillé pour arriver-là." "Je veux d'abord féliciter Wilfried Happio, a pour sa part déclaré Warholm. J'ai été blessé dernièrement, je n'ai pas bien couru à Eugene, et là c'est un grand bonheur pour moi." Très discret depuis son sacre - agrémenté d'un record du monde - aux JO, puis bien loin de son meilleur niveau aux Mondiaux d'Eugene le mois dernier, Warholm a fait étalage de sa supériorité dès le début de la course. Auteur d'un départ canon, il disposait d'une avance considérable au moment d'aborder la dernière ligne droite et n'a guère faibli. Derrière, Happio s'est bien battu et a fait ce qu'il fallait pour arracher l'argent, un mois après avoir terminé quatrième aux championnats du monde , a-t-il souligné au micro de France TV.a pour sa part déclaré Warholm.

En revanche, le scénario a donc été bien plus cruel pour Vaillant, à la lutte jusqu'au bout pour le podium mais qui échoue tout près de la troisième place. "Je n'ai rien à me reprocher, j'ai tout donné, a confié l'athlète tricolore de 27 ans au micro de France TV. J'aurais aimé décrocher une médaille pour la France. Finalement, je finis à cette maudite quatrième place." Ludvy Vaillant a ainsi fait référence à cette demi-finale des Mondiaux 2017 à Londres (49''95, quatrième). Son compatriote Victor Coroller, huitième (50''46), n'a pas caché sa déception après l'épreuve. "J'ai raté ma course, il faut dire les choses, pourtant j'avais des jambes de feu à l'entraînement", a-t-il lâché.

