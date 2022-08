Le 5000 mètres de la colère. Alors que Jakob Ingebrigtsen célébrait son deuxième titre de champion d'Europe sur l'épreuve après un beau mano à mano avec l'Espagnol Mohamed Katir, Hugo Hay n'avait lui de yeux que pour l'Ibère et sa tenue rouge.

Aussitôt la ligne d'arrivée franchie à la 19e place, plus de 20 secondes après le Norvégien, le Français est directement allé voir son adversaire pour lui faire la leçon. Mimant un coup de coude, furax, l'athlète de Bressuire a exprimé toute sa colère au médaillé d'argent qu'il estime responsable d'une bousculade volontaire. Celui-ci s'est défendu de l'avoir fait exprès.

Il a cru que la piste était à lui

Celle gamelle de la discorde est intervenue à quatre tours de la fin de la course. Alors qu'il était aux avant-postes depuis le début, le Français a été victime d'un écart de la part de l'Espagnol qui souhaitait remonter aux premières places, mais avec une position plus intérieure. A terre, le Tricolore a vu ses chances de podium s'évanouir dans la nuit munichoise. Hay avait prévenu : il était à Munich pour ramener une médaille.

Interrogé par France Télévisions après la course, l'athlète de 25 ans était dans une colère noire. "J'étais à l'intérieur, j'ai la place principale. Il vient, il me pousse (...) Il me pousse avec le bras, je me prends les mecs devant et je tombe. J'ai dit : 'Il faut mettre un "protest" (un appel) contre lui. Franchement, c'est dégeulasse, il a cru que la piste était à lui. Franchement, c'est n'importe quoi, ça me saoule."

Relancé par Nelson Monfort sur le caractère intentionnel de la manoeuvre, Hay est encore monté d'un tour. "Bien sûr que si, il l'a fait exprès. On le voit sur les images, il arrive, il veut se faire sa place car on arrive dans le virage. Il me pousse parce qu'il ne veut pas être à la "2", du coup il me pousse et je me prends les mecs devant. (...) Ce n'est pas comme ça qu'on se fait une place. Je suis dégoûté."

