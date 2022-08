Athlétisme

"Cela nous fait 48 médailles internationales" : l’incroyable famille Borlée présentée dans l'émission Power of Sport

ATHLÉTISME - Olivia, Kevin, Jonathan, Dylan... on ne compte plus les Borlée qui pratiquent l'athlé' à haut niveau. Leur père, Jacques Borlée, est quant à lui aux manettes en tant que coach, avec "fierté". Gros plan sur cette famille importante du sport belge, au sein de l'émission Power of Sport, à quelques jours des Championnats d'Europe, du 15 au 21 août à Munich.

