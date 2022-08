Elle l'a arrachée cette deuxième place et de fait, mériter cette qualification pour la finale du demi-tour de piste. Arrivée à Munich aux Championnats d'Europe avec de l'ambition mais un chrono 22''98 qui ne garantissait rien, Shana Grebo a couru en 23''13 pour dominer Paula Seville (23''19) et Delphine Nkansa (23''28) et se qualifier à la place, ce qu'elle voulait.

Elle sera l'unique représentante en finale puisque dans la deuxième demi-finale, Gémina Joseph n'a pu faire mieux que 23''36, synonyme de 5e place, loin, très loin de Dina Asher-Smith, meilleur chrono des demies en 22'53.

Ad

0/3 pour les hommes

Championnats d'Europe Lavillenie et Collet en finale sans trembler IL Y A 8 HEURES

Grosse déception en revanche pour le sprint masculine qui a pris l'eau dans des conditions difficiles à Munich ce jeudi soir. Alors que la France comptait un représentant dans chacune des trois demi-finales, Meba Mickaël Zeze, son frère Ryan et Mouhamadou Fall sont tous passés à la trappe et ne verront pas la finale. Le meilleur chrono a été réalisé par un Zharnel Hughes impressionnant de facilité (20''19).

Meba Mickael Zeze ne verra pas la finale du 200m aux Championns d'Europe Crédit: Getty Images

La désillusion la plus important va à Meba Mickaël Zeze qui avait couru en 19''97 en Suisse début juillet. Malgré un excellent départ et un virage non moins solide, le Français n'a pas tenu le rythme de Dobson (20''21) et Guliyev (20''44) pour achever son demi-tour de piste en 20''47. Ce temps a suffi pour le placer à la deuxième place des qualifiés au temps mais seulement pour un moment. Car dans la troisième demi-finale, pas moins de cinq athlètes ont couru plus vite que lui. Il échoue finalement à un dixième de la qualification.

Dans cette course, Ryan Zeze a pris la sixième place en 20''58 après de nombreuses erreurs en début de course selon ses mots au micro de France Télévisions. Mouhamadou Fall, placé dans la première demi-finale, a lui terminé en 20''83. Une contre-performance qui s'explique par une contracture à la cuisse gauche, aveu qu'il a fait lui aussi au micro de France Télévisions.

Championnats d'Europe Tual, Robert et Lamote en demi-finale du 800m IL Y A 9 HEURES