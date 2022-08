L'Espagnol Alvaro Martin a été sacré champion d'Europe du 20 km marche pour la deuxième fois consécutive, samedi à Munich (Allemagne), un an après avoir terminé au pied du podium olympique à Sapporo (Japon). Martin (28 ans) s'est imposé en 1h 19 min 11 sec sous une légère bruine, devant le Suédois Perseus Karlström (1:19:23), coiffé dans les derniers hectomètres d'un chapeau viking aux couleurs suédoises bleu et jaune, et un autre Espagnol, Diego Garcia (1:19:23).

Kevin Campion, dans le groupe de tête jusqu'à l'approche du 14e kilomètre, s'est finalement classé sixième, à un peu plus d'1 min 30 sec de Martin (1:20:47). "Je ressens une grosse frustration, parce que je savais que j'étais fort. Je crois que je n'ai jamais eu ces sensations-là en compétition, explique le marcheur français. Les (deux cartons) rouges sont tombés à cause de l'accélération que les mecs mettaient à chaque fois qu'on passait la ligne. Je ne devais pas aller à ces allures-là avant le quinzième kilomètre: je savais que je me baladais à cette allure, mais c'était trop tôt et ça m'a mis en défaut techniquement."

A 34 ans, je ne suis pas vieux et je suis encore là

Campion retient "un bon exercice en grands championnats". "Je ne suis pas mort (à l'arrivée), je suis un peu frustré mais sixième aux Championnats d'Europe, c'est très bien quand même, je ne vais pas cracher dessus. Il y a une progression depuis 2014, ça me prouve qu'à 34 ans, je ne suis pas vieux et je suis encore là", complète-t-il.

Le deuxième Français engagé, Gabriel Bordier, pénalisé tôt dans la course, trois fois au total, a terminé 19e en 1h 28 min 11. "C'est une course à oublier. J'y allais pour faire au moins un top 8. Mais les (cartons) rouges sont tombés très vite... La dernière fois que j'ai pris trois rouges, c'était en cadets... Ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude", se désole Bordier.

Les marcheurs espagnols ont placé trois des leurs dans le top 4, puisqu'en plus de Martin et Garcia, Alberto Amezcua a pris la quatrième place. Le champion olympique en titre du 20 km marche et récent champion du monde du 35 km marche, l'Italien Massino Stano, s'est lui classé huitième (1:21:18).

Chez les femmes, la marcheuse grecque Antigoni Ntrismpioti a réalisé le doublé aux Championnats d'Europe d'athlétisme en remportant, quatre jours après le 35 km marche, le 20 km marche samedi à Munich (Allemagne), où Clémence Beretta (6e) s'est emparée du record de France de la distance.

Sous une pluie battante pendant la deuxième moitié de la course, Ntrismpioti (38 ans) s'est imposée en 1h 29 min 03 sec dans le centre de Munich, 17 secondes devant la Polonaise Katarzyna Zdzieblo (1:29:20) et 22 secondes devant l'Allemande Saskia Feige (1:29:25). Clémence Beretta, la meilleure Française, s'est classée sixième en 1h 30 min 37 sec, nouveau record de France. Le précédent chrono de référence était détenu depuis 2000 par Nora Leksir, en 1h 31 min 15 sec.

Décrochée aux environs de la mi-course, Beretta a franchi la ligne d'arrivée avec un peu plus d'une minute et trente secondes de retard sur Ntrismpioti. Camille Moutard a elle terminé dixième (1:33:16) et Eloïse Terrec onzième (1:34:04).

