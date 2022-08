Il a manqué deux dixièmes aux Bleus pour le carton plein en demi-finale du 110m haies. Si Just Kwaou-Mathey (13''30 dans la première demie), Pascal Martinot-Lagarde (13''35 dans la deuxième) et Sasha Zhoya (13''46 dans la troisième) se sont qualifiés pour la finale des championnats d'Europe, Aurel Manga (13''70), un peu blessé et surtout auteur de nombreuses fautes, n'a pas passé le cut. Rendez-vous à 22h22 pour la finale avec donc trois chances de titres et/ou de podium pour l'équipe de France.

Just Kwaou-Mathey avait la double tâche de lancer le clan bleu et de créer la surprise. Certes ses 13''27 du mois de juin laissaient penser qu'il avait la finale européenne dans les jambes, mais encore fallait-il le confirmer pour une première en grand championnat. Chose faite avec sa deuxième place à la bagarre avec l'Espagnol Asier Martinez. Lui, la bagarre il aime ça mais il n'en a pas eu. Même avec un départ moyen, Pascal Martinot-Lagarde a rapidement pris le dessus sur sa demi-finale remportée sans forcer en 13''35.

La dernière demi-finale était celle avec le plus de représentants tricolores. La bombe Sasha Zhoya, mais aussi le finaliste olympique Aurel Manga. Le premier s'est accroché aux basques d'Enrique Llopis pour prendre en 13''46 la deuxième place qualificative. Le second a pris un excellent départ mais il a tapé de nombreuses haies, ce qui l'a empêché de faire une belle course. Troisième, il a coupé la ligne en 13''70; à deux dixièmes de la place qualificative au temps.

