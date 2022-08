L'essentiel est assuré et l'espoir de mise. Vendredi, le relais masculin français a terminé deuxième (38"17) de sa série du 4x100m, lors des championnats d'Europe de Munich. Un résultat qui permet à Méba-Mickaël Zeze, Ryan Zeze, Pablo Mateo et Jimmy Vicaut de se qualifier pour la grande finale qui aura lieu dimanche soir.

Dans une série relevée avec notamment les champions olympiques italiens et les Allemands à domicile, les Français ont parfaitement géré leurs passages de témoin pour couper la ligne derrière l'Allemagne (37"97) qui a battu son record national. En revanche, l'Italie a dû se passer de son champion olympique et champion d'Europe du 100 mètres Marcell Jacobs, qui s'est blessé à l'échauffement, et a fini à la 5e place de sa série.

"On passe en finale. En finale, on prend un peu plus de risque, on peut aller encore beaucoup plus vite, je le garantis !", a assuré Pablo Mateo au micro de France Télévisions. "La Grande-Bretagne sont les favoris et les Allemands sont chez eux, mais il peut y avoir des surprises. A Eugene, on se voyait médaillés donc bon...", a rappelé Jimmy Vicaut. La réponse sera donnée à 21h12 dimanche.

