L'art et la manière. Les relayeuses françaises ont imité leur homologues masculins , vendredi, en se qualifiant pour la finale du relais 4x100m des championnats d'Europe de Munich. Gémima Joseph, Helene Parisot, Floriane Gnafoua, et Mallory Leconte ont même réalisé le meilleur chrono de leur saison en s'imposant en 43"24 devant l'Allemagne (43"33) et la Pologne (43"49).