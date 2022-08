Du monde à l’Europe. De l’ivresse d’un sacre planétaire à l’objectif, un peu plus modeste, d’une consécration continentale. Kevin Mayer a hésité. Mais il a décidé de tenter le coup du doublé. Le recordman du monde du décathlon, star de l’athlétisme français, sera présent pour les championnats d’Europe à Munich (15-21 août), moins d’un mois après un sacre plein d’émotions à Eugene.

Plein d’émotions différentes, qui plus est. Aux Etats-Unis, Mayer est passé de la frustration d’une première journée moyenne, à la joie du couronnement, avec pour escale le sentiment paradoxal de voir le champion olympique en titre, Damian Warner, perdre toute chance de bien figurer sur blessure . Le tout saupoudré de doutes, puisque sa préparation avait été perturbée (douleur à un tendon d’Achille).

"Marqué, physiquement et mentalement"

Un cocktail qui a été difficile à encaisser, comme Mayer l’a expliqué samedi en conférence de presse. "Avec l’euphorie qui est retombée après Eugene, j’ai découvert à quel point ce décathlon m’avait marqué, physiquement et mentalement", a déclaré l’athlète de 30 ans, médaillé d’argent lors des deux dernières éditions des Jeux Olympiques. Il n’a jamais gravi le Mont Olympe… mais n’a jamais, non plus, été titré aux "Europe" en plein air.

De quoi mettre la douleur de côté, pour courir derrière un double dessein : épanouissement et place grandissante à la postérité. "Je suis dans le mal, mais je veux me donner une chance de me faire plaisir et de marquer l’histoire du décathlon ici", résume Mayer, qui a devancé Pierce Lepage et Zach Ziemek, pour s'asseoir sur le toit du monde, en juillet. Soit un Canadien et un Etatsunien. La concurrence ne sera peut-être pas aussi rude, à Munich, de l’autre côté de l’Atlantique.

"200 points de marge"

"Il va falloir faire 8500, 8600 points pour gagner, c'est 200 points de marge (par rapport à ses 8816 d'Eugene, NDLR)", calcule Kevin Mayer. Mais celui-ci sait à quel point le décathlon est une discipline à part. En 2018 à Berlin, un zéro à la longueur avait réduit à néant ses ambitions de titre européen. Il y a quelques jours dans l'Oregon, il a frôlé la correctionnelle à 5 mètres à la perche (barre effacée à son troisième essai) avant de franchir 5,40 mètres. L'adversaire d'un décathlonien, c'est lui-même, avant tout.

A partir de lundi (100 m à 10h05), Mayer se relance dans ses dix travaux d’Hercule. Sans la certitude d'aller au bout du défi : "Déjà, un décathlon, ce n'est pas loin de ne pas être humain, donc deux enchaînés..." Au point de tenir un discours quasiment défaitiste : "Je suis ici avec beaucoup de bonnes intentions, mais je sais aussi avoir du recul : ça ne changera pas grand-chose à ma saison si j'arrête maintenant, donc je me donne une chance d'y arriver en sachant très bien que j'ai beaucoup de chance de ne pas y arriver."

"S'il y a la moindre douleur..."

"Je ne veux pas finir la saison blessé. Si je n'ai aucune douleur du tout, je ferai le décathlon jusqu'au bout. Mais s'il y a la moindre douleur et un risque que ça puisse me coûter à l'avenir, ça ne vaudra pas le coup. Au vu des objectifs d'après, je ne prendrai pas de risque", résume le leader de la délégation tricolore. Un drôle de rôle à tenir dans ce contexte. Mayer est un chef de file qui n'écarte pas l'idée de mettre la flèche. C'est dit.

"Il faut connaître ses objectifs, tout simplement. Il y a les JO dans deux ans, des Mondiaux l'année prochaine. Je suis sur une pente ascendante, il y a deux mois et demi je ne pouvais pas courir, là je suis champion du monde, donc ce n'est pas pour des Championnats d'Europe que je vais me mettre dans le gouffre et prendre des risques pour les saisons suivantes", détaille-t-il.

C'est une responsabilité que j'assumerai totalement : je pense quand même avoir un peu sauvé les meubles aux Championnats du monde, à un moment donné, j'ai réussi ma saison. Ce n'est que du bonus, il ne faut pas qu'il se transforme en malus pour la suite. La 'fédé' est au courant", assure l'as des Bleus. Il a joué cartes sur table. Il les a en main pour un nouveau triomphe. Mayer est transparent sur la reconnaissance qu'il estime mériter. "", assure l'as des Bleus. Il a joué cartes sur table. Il les a en main pour un nouveau triomphe.

