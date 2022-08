Un crève-cœur. Victime d'une entorse à la cheville droite, Alice Finot, finaliste mondiale du 3 000 m steeple, doit renoncer à l'Euro. "Alice Finot, victime d'une entorse de la cheville droite à l'arrivée de la finale du 3 000 m steeple lors des Championnats du monde de Eugene, et insuffisamment remise de cette blessure contractée le 20 juillet, se voit contrainte de renoncer aux championnats d'Europe de Munich (15-21 août)", écrit la Fédération française d'athlétisme dans un communiqué.

Ad

"Malgré une forme maintenue grâce à des entraînements croisés et portés (par exemple vélo, natation, ndlr) durant près de trois semaines, la douleur est toujours présente. Je me suis donnée jusqu'au dernier moment toutes les chances pour me rétablir mais, contrainte par le temps court de récupération entre les deux championnats qui ne me permettra pas d'aborder la compétition dans de bonnes conditions, il est préférable pour moi de privilégier une bonne convalescence pour les saisons futures afin de répondre pleinement présente lors des grands rendez-vous à venir", déclare l'athlète de 31 ans, vice-championne d'Europe du 3 000 m en salle en 2021, citée dans le communiqué.

Championnats d'Europe Mayer va participer aux Europe, Jacobs encore incertain 01/08/2022 À 17:02

Arrivée sur le tard au très haut niveau, Alice Finot, en progression constante, a battu trois fois le record de France du 3 000 m steeple en 2022. La FFA a également annoncé le forfait du lanceur de poids Frédéric Dagée, pour "raisons personnelles", faisant passer la délégation tricolore à 99 athlètes.

Championnats d'Europe Mayer absent aux Championnats d'Europe ? "C'est sûr à 99%" 26/07/2022 À 16:52