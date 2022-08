Le décathlon est un sport difficile, qui demande beaucoup de récupération. Je ne me voyais pas enchaîner. Mais il s'avère que dès le deuxième jour (après son décathlon à Eugene), j'ai senti les jambes plutôt bonnes. J'ai ma chance pour être champion d'Europe, donc je la saisis", a-t-il déclaré lundi en conférence de presse. Changement de programme. Sacré à Eugene Kevin Mayer va finalement enchaîner à Munich . Une semaine après les Mondiaux, le double champion du monde français du décathlon a annoncé lundi qu'il participerait bien aux Championnats d'Europe, prévus du 11 au 21 août. "(après son décathlon à Eugene),", a-t-il déclaré lundi en conférence de presse.

Ad

Le Français avait dans un premier temps affirmé être "sûr à 99%" de ne pas se rendre à Munich, à son retour des États-Unis, invoquant le "risque de se blesser" avant "les gros objectifs dans un an avec les Mondiaux (à Budapest) et les Jeux dans deux ans". En Bavière, Kevin Mayer visera également l'or. "Au vu du niveau qu'il y a en Europe en ce moment, je n'ai pas de marge, mais je peux me permettre quelques contre-performances. Je suis très relâché", a-t-il indiqué.

Championnats d'Europe Mayer absent aux Championnats d'Europe ? "C'est sûr à 99%" 26/07/2022 À 16:52

Incertitude pour Jacobs

Pour sa part, Marcell Jacobs, blessé à une cuisse lors des récents Mondiaux, peut reprendre l'entraînement mais demeure incertain pour Munich. "La participation de Marcell Jacobs sera évaluée lors des prochains jours", a précisé la Fédération italienne d'athlétisme (Fidal) sur son site. Le double champion olympique de Tokyo (100 m et 4x100 m) avait déclaré forfait avant les demi-finales du 100 m des Mondiaux en raison d'une "contracture au niveau du grand adducteur de la cuisse droite".

L'IRM réalisée lundi à Rome a conclu à la "guérision de la lésion, avec encore la présence d'un léger oedème de revascularisation", selon la Fidal. "Cet état des lieux permet la reprise des entraînements, avec un suivi échographique", conclut-elle. (Avec AFP)

Herculis Dix champions du monde : plateau de rêve à Monaco 25/07/2022 À 20:48