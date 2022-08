Supplément d'âme à domicile ? L'Allemand Richard Ringer a remporté le marathon des Championnats d'Europe d'athlétisme, disputé lundi à Munich, à l'issue d'une course à suspense.

Un temps décroché quelques mètres derrière le groupe de tête, Richard Ringer a recollé avant de produire une superbe fin de course et de doubler à quelques mètres de la ligne l'Israélien Maru Teferi, avec une température d'environ 27 degrés. Ringer (33 ans), médaillé de bronze à l'Euro 2016 sur 5 000 m, s'est imposé en 2h10'21", Teferi terminant à 3 secondes. Un autre Israélien, Gashau Ayale, a pris la 3e place à 9 secondes du vainqueur.

Israël a dominé le classement par équipe (addition des temps des trois meilleurs coureurs de chaque pays) devant l'Allemagne et l'Espagne. Les Bleus avec Nicolas Navarro (5e), Michaël Gras (10e) et Benjamin Choquert (21e) ont pris la 4e place.

Le marathonien Nicolas Navarro, 5e des Championnats d'Europe 2022 à Munich Crédit: Getty Images

Navarro 5e malgré une chute

Nicolas Navarro a donc fait le meilleur résultat, pour le contingent tricolore. Déjà meilleur Français aux Jeux olympiques à Tokyo en 2021 (12e), dans des conditions météo difficiles également, l'Aixois de 31 ans a récidivé à Munich malgré une chute peu après la mi-course.

"J'étais venu pour un 'Top 5', je fais 5e, mais vu comment s'est passée ma course avec la chute j'ai pas mal de regrets, a-t-il détaillé en zone mixte. Cela s'est passé au moment où la course s'emballait, j'ai laissé beaucoup de plumes pour revenir. C'est ce qui m'a manqué sur le final pour jouer la médaille. Un Israélien faisait des zigzag, il m'a fait un petit croche-patte, j'ai fait un plat-ventre, j'ai marqué un essai quoi (sourire)."

"J'avais un peu mal à la hanche, sur la fin j'avais toute la fesse, toute la jambe qui tirait, a poursuivi Navarro. Je n'avais pas de bonnes sensations sur la jambe gauche, je n'arrivais pas à avoir une belle foulée. Je l'ai payé ensuite."

"Cela reste une confirmation de Tokyo"

Longtemps dans le groupe de tête, Navarro a subi en fin de course les à-coups des tous meilleurs et a dû suivre une intense lutte pour le podium à quelques secondes de distance, finissant en 2h10'41".

"Cela reste aussi une confirmation de ce que j'ai fait à Tokyo, j'ai prouvé que je savais être présent sur les Championnats, ça reste une super expérience pour la suite, avec les Championnats du monde l'an prochain (à Budapest) puis les Jeux (à Paris en 2024)", a-t-il ajouté.

Dans la course féminine, la Polonaise Alexandra Lisowska s'est imposée en 2 h 28 min 36 sec devant la Croate Matea Parlov Kostro (à 7 sec) et la Néerlandaise Nienke Brinkman (à 17 sec). L'Allemagne a gagné par équipe devant l'Espagne et la Pologne.

