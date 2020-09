Le champion olympique 2012 de saut à la perche Renaud Lavillenie a réalisé son meilleur concours de la saison pour battre son frère Valentin et remporter un 20e titre de champion de France samedi à Albi (sud-ouest), le 10e en plein air. Alors que Valentin Lavillenie était en tête grâce à une barre de 5,70 m passée au premier essai, son grand frère a réussi 5,80 m au deuxième essai, avant d'échouer trois fois à 5,90 m. Revenu à la compétition seulement fin août après une fracture du pouce gauche survenue fin juin, l'ex-recordman du monde a de nouveau amélioré sa meilleure performance de la saison, quatre jours après avoir passé 5,74 m à Ostrava (République tchèque).

Djilali Bedrani est quant à lui devenu champion de France du 3.000 m steeple. Cinquième des derniers Mondiaux de Doha (Qatar), Bedrani a accéléré aux 2.000 m d'une course tactique pour couper la ligne en 8'35 ''39, devant Mehdi Belhadj (8:40.89) et Louis Gilavert (8:41.27). Plus tôt dans l'après-midi, le vice-champion du monde du lancer du marteau Quentin Bigot avait aisément dominé le concours avec un jet à 76,42 m, son meilleur cette saison.