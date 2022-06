Le maître dépassé par l'élève. C'était une répétition quasi générale à trois semaines des championnats du monde de Eugene (Etats-Unis, 15-24 juillet) mais Renaud Lavillenie a manqué la première marche. A Caen, dans un stade soumis à des conditions venteuses, c'est bien le jeune Thibaut Collet (23 ans) qui s'est imposé au concours de la perche, dimanche, lors des championnats de France.

Lavillenie et Collet sont parvenus à franchir une barre à 5,75m lors de leur troisième et dernière tentative. Mais le titre est revenu au plus jeune des deux grâce à deux échecs à 5,60m de la part de l'ancien recordman du monde.

Collet et Lavillenie se retrouveront bien à Eugene après avoir passé les minima, soit une barre à 5,80m, avant les championnats de France. Thibaut Collet avait établi la meilleure performance française de l'année en sautant 5,82m tandis que Renaud Lavillenie s'était arrêté un centimètre plus bas.

Blessure pour Valentin Lavillenie

Collet avait déjà été sacré champion de France en salle cet hiver et va prendre part à ses premiers Mondiaux et découvrir également les championnats d'Europe cet été.

Quant à Valentin Lavillenie, le frère cadet de l'ancien champion olympique, il devrait être éloigné des sautoirs durant un moment après s'être entaillé la jambe en retombant trop proche du poteau. Il a d'ailleurs été évacué sur civière.

