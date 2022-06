"Viser le record du monde d'Usain Bolt". Les mots sont de Fred Kerley. Vendredi, l'Américain s'est senti pousser des ailes en les prononçant après avoir remporté la finale du 100m des championnats des Etats-Unis, en établissant la nouvelle meilleure performance mondiale de l'année en 9"76.

Le vice-champion olympique de la distance a bénéficié d'un vent autorisé de 1.4m/sec pour l'emporter devant Marvin Bracey, deuxième (9"85), et Trayvon Bromell, troisième (9"88). Tous trois se sont ainsi qualifiés pour les Mondiaux de Eugene qui auront lieu le mois prochain sur cette même piste.

6e sprinteur de l'histoire

En établissant la MPM, Fred Kerley est devenu le 6e sprinteur le plus rapide de l'histoire, aux côtés de Trayvon Bromell et Christian Coleman. Si l'on se concentre sur les sprinteurs américains, seuls Tyson Gay (9.69) et Justin Gatlin (9.74) ont été plus rapides que lui.

"Mon très bon finish m'a permis de franchir la ligne d'arrivée en premier aujourd'hui", a expoliqué le vice-champion olympique à Tokyo, ajoutant qu'il devrait être encore "plus rapide" et pourrait "viser le record du monde d'Usain Bolt" (9"58).

