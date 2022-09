Athlétisme

Christine Arron sur sa grossesse : "tout le monde m'a dit que j'allais gâcher ma carrière"

Dans le podcast de Flo Masnada, "Belle Trace", Christine Arron évoque sa riche carrière, menée de front avec sa vie de maman après la naissance de son fils en 2002. Elle est alors l’une des premières à concilier maternité et carrière sportive. "Cette grossesse m’a reboostée physiquement et mentalement", explique celle qui est devenue un an plus tard championne du monde de 4x100m à Paris.

00:03:25, il y a 2 heures