Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut et Pierre-Ambroise Bosse ont déclaré forfait pour les Championnats de France d'athlétisme. Au lendemain des annonces similaires de Quentin Bigot et de Pascal Martinot-Lagarde, la cascade de forfaits de grands noms de l'athlétisme français continue et inquiète à un mois des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). Vicaut et Bosse ne se rendront pas à Angers, par précaution, l'un ressentant toujours une gêne musculaire et l'autre revenant de blessure.

Christophe Lemaitre, lui, "n'est pas à 100% de ses moyens physiques, à la suite notamment de mauvaises réactions aux vaccins contre la COVID-19", explique un communiqué de son entourage. La situation est critique pour le médaillé de bronze du 200 m à Rio: auteur d'une saison pour l'instant ratée, il n'a pas réussi les minima internationaux exigés sur 100 m ou 200 m (à réaliser jusqu'au 29 juin).

Sa seule chance de voir Tokyo est désormais d'être repêché pour le relais 4x100 m, mais il n'est que le 16e Français au bilan sur la distance. Jimmy Vicaut et Pierre-Ambroise Bosse, eux, sont tous les deux sélectionnables pour les JO. Bosse, champion du monde du 800 m en 2017, n'a cependant toujours pas couru cette saison en plein air.

