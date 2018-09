9126 vs 9045 : comment Mayer a effacé Eaton des tablettes et est entré dans la légende

C'est à l'un des plus grands moments de l'histoire du sport français que le public de Talence a assisté ce week-end. Ni plus, ni moins. Kevin Mayer est entré dans la légende de l'athlétisme en s'offrant le record du monde du décathlon. En le pulvérisant, même, puisque le champion du monde a porté la marque de référence à des hauteurs inimaginables : 9126 points.

Ashton Eaton s'était emparé du record du monde en 2015 aux Mondiaux de Pékin avec un total de 9045 points, soit 19 unités de plus que son prédécesseur Romain Sebrle, dont la marque tenait depuis quatorze ans. Kevin Mayer (26 ans) l'a explosé, en terminant le travail au prix d'un dernier 1500 mètres conclu en 4'36''11. 4563 points le samedi, 4563 points le dimanche : Mayer s'est montré d'une régularité métronomique.

Les records de Mayer et d'Eaton comparés

Epreuve Kevin Mayer (2018) Ashton Eaton (2015) 100 mètres 10''55 (record personnel) 10''23 Saut en longueur 7,80m (record personnel) 7,88m Lancer du poids 16m 14,52m Saut en hauteur 2,05m 2,01m 400 mètres 48''42 45"00 (record personnel) 110 mètres haies 13''75 13"69 Lancer du disque 50,54m 43''34m Saut à la perche 5,45m (record personnel) 5,20m Lancer du javelot 71,90m (record personnel) 63,63m 1500 mètres 4'36''11 4'17''52 Total 9126 points 9045 points

Ashton Eaton avait construit son record sur les courses, partie du décathlon dans lesquelles il excellait. Ses chronos sur 100m (10''21), 400m (45''00), 110m haies (13''35) et 1500 (4'17''52) illustrant à merveille ses forces.

Kevin Mayer a grandement fait la différence sur ses sauts et lancers, notamment le javelot (71,90m, record personnel), perche (5,45m, record personnel) et la longueur (7,80m) où il a battu ses meilleures marques ce week-end. Ajoutez à cela un 100m record (10''55) et vous avez un week-end d'exception. Imaginez Eaton et Mayer réunis, cela donnerait un décathlonien parfait. Ou pas loin.

Près de six semaines après son coup de massue berlinois et son échec européen, Kevin Mayer a réussi l'immense tout de force de se remettre la tête à l'endroit en renversant la table. A 26 ans, il est le roi. Et l'avenir devant lui. Rien que ça.