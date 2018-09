Décastar : Kevin Mayer garde le rythme

On prend les mêmes et on recommence. Kevin Mayer a débuté sa deuxième journée du Decastar comme il avait terminé la première. Sur le 110m haies le Français a égalé son record personnel en réalisant un jolie 13"75. C'est mieux que les 14"02 réalisées à Rio en 2016 lorsque le Français avait réalisé son record de France. Si Mayer a déjà couru plus rapidement (13"71) c'était à Paris mais dans le cadre d'un triathlon.

Au coude à coude avec l'Allemand Abele, champion d'Europe à Berlin cet été, Mayer a lancé parfaitement sa deuxième journée qui pourrait l'amener à dépasser la barre symbolique des 9000 points et peut être viser le record du monde d'Ashton Eaton. Pour cela il faudra que le champion du monde du décathlon réalise des belles performances sur les 4 dernières épreuves de la journée. A commencer par le lancer du disque (10h30) où le Français pourrait encore un peu plus faire le trou en tête du Décastar.