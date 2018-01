Deuxième pause bébé pour la Tchèque Barbora Spotakova

La Tchèque Barbora Spotakova, 36 ans, double championne olympique de javelot, a annoncé jeudi qu'elle interrompait sa carrière jusqu'à l'automne pour donner naissance en été à son deuxième enfant. Son premier fils, Janek, est né en mai 2013. Peu après son retour à la compétition, Spotakova avait remporté la médaille d'or aux Championnats d'Europe à Zurich, en 2014.

"En automne, je voudrais commencer à me préparer pour 2019, dans un rythme ressemblant à celui d'après la naissance de Janek", a indiqué l'athlète, dans un communiqué publié par la Fédération tchèque. "Je sais maintenant qu'il est possible de bien concilier maternité et carrière sportive", a-t-elle constaté avant d'ajouter qu'elle souhaitait participer aux jeux Olympiques de Tokyo, en 2020.

Spotakova a été notamment sacrée championne olympique aux JO 2008 de Pékin et aux JO 2012 de Londres, et a remporté la médaille de bronze aux JO 2016 de Rio. Détentrice du record du monde (72,28 m) depuis septembre 2008, elle est également double championne du monde, en 2007 (Osaka) et 2017 (Londres).