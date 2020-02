C'est par le biais d'un communiqué que la Fédération russe d'athlétisme a annoncé sa décision. A l'issue d'une réunion à laquelle participait le nouveau ministre russe des Sports, Oleg Matytsine, RusAf a annoncé le départ de "tous les membres du présidium de la fédération", ceci "dans l'intérêt des athlètes russes propres, pour assurer leur participation aux compétitions internationales et nationales".

Un groupe de travail mené par le Comité olympique russe (ROC) prendra le relais dans l'attente de nouvelles élections prévues le 28 février. Suspendue depuis novembre 2015 pour un vaste scandale de dopage institutionnel, la Fédération russe d'athlétisme est encore au centre d'un énième scandale dans "l'affaire Lysenko" où elle est accusée d'avoir fait obstruction à une enquête antidopage visant le sauteur en hauteur Danil Lysenko.

" "La crise de l'athlétisme russe dure depuis cinq ans" "

Elle est maintenant sous la menace d'une exclusion de la Fédération internationale d'athlétisme, recommandée la semaine dernière par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Cette recommandation avait poussé le ministère russe des Sports à suspendre RusAf pour un mois, le temps que les élections soient organisées. "La crise de l'athlétisme russe dure depuis cinq ans et il est évident pour tout le monde que ça a trop traîné. Notre objectif principal, c'est de normaliser rapidement la coopération avec World Athletics (ex-IAAF) pour rétablir notre adhésion", a déclaré lundi Oleg Matytsine, cité dans le communiqué de RusAf.

Maria Lasitskene a soutenu la décision prise ce lundi.Getty Images

La commission des sportifs de RusAf, qui comprend notamment la star du saut en hauteur Maria Lasitskene et qui critique avec virulence la direction de la Fédération russe, a dit "soutenir" la décision prise lundi soir. "Nous estimons que cette étape est la seule possible, et très importante, pour le retour de l'athlétisme russe dans la communauté sportive mondiale", a indiqué la commission dans un communiqué sur Instagram.

Le temps presse à moins de six mois des Jeux olympiques de Tokyo, où la Russie pourrait ne pas pouvoir présenter d'athlètes si le processus de réintégration de RusAf ne reprend pas rapidement.