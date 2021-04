C'est un nouveau rebondissement dans une affaire qui a secoué l'athlétisme français ces derniers mois. L'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a décidé de faire appel de la suspension de deux ans d'Ophélie Claude-Boxberger, selon nos confrères de L'Equipe . L'instance estime ainsi que la double championne de France du 3000 mètres steeple a écopé d'une peine trop clémente au regard du dossier. L'intéressée avait été condamnée par la commission des sanctions , qui se veut indépendante de l'AFLD, après une journée d'audition publique le 16 mars dernier.

Contrôlée positive à l'EPO lors d'un test hors compétition le 18 septembre 2019, Ophélie Claude-Boxberger s'est défendue en affirmant qu'Alain Flaccus lui avait injecté la substance dopante à son insu lors d'une séance de massage. Un argument en partie entendu par la commission des sanctions.

L'AFLD ne croit pas en cette version et s'appuie sur le rapport d'un expert qui indique que l'athlète aurait reçu plusieurs injections d'EPO, comme un échantillon datant du 23 septembre, avant les championnats du monde de Doha, l'atteste. L'instance française anti-dopage réclamait ainsi, de son côté, 8 ans de suspension.

L'affaire Claude-Boxberger est donc loin d'être terminée, puisqu'il faudra attendre plusieurs mois avant que le Conseil d'Etat ne se prononce en appel. En novembre, la Française verra sa suspension prendre fin et pourra reprendre la compétition même si la décision finale n'est pas rendue (l'appel n'est pas suspensif). Ophélie Claude-Boxberger a d'ailleurs indiqué qu'elle avait l'intention de s'aligner sur du cross et la saison en salle, et de poursuivre sa carrière jusqu'au Jeux Olympiques de Paris en 2024 sur marathon.

