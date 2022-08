L'organisation a annoncé la nouvelle ce jeudi. Shelly-Ann Fraser-Pryce, sa dauphine Shericka Jackson et la championne olympique Elaine Thompson-Herah se retrouveront le 26 août pour un affrontement au sommet sur le 100 m du meeting de Ligue de diamant de Lausanne. Les trois Jamaïcaines ont trusté le dernier podium des Jeux olympiques à Tokyo en 2021 (Thompson-Herah devant Fraser-Pryce et Jackson 3e) et celui des Championnats du monde à Eugene en juillet (Fraser-Pryce devant Jackson et Thompson-Herah).

Ces retrouvailles devraient pousser les trois stars à se surpasser, de quoi faire trembler le record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (10''49 en 1988) si les conditions météo sont propices. A 35 ans, Shelly-Ann Fraser-Pryce est en effet dans la forme de sa vie : elle a signé mercredi à Monaco son 6e chrono de l'année en moins de 10''70, améliorant encore en 10''62 la meilleure performance de la saison.

Le record du monde du 100 m dans le viseur de Fraser-Pryce

En 2021, Fraser-Pryce s'était imposée à Lausanne en 10''60, le 3e meilleur chrono de l'histoire, devant Thompson-Herah (10''64, désormais le 9e chrono de l'histoire) et Jackson (10''92) à l'issue d'une course exceptionnelle. Les organisateurs d'Athletissima ont également annoncé la présence du champion du monde américain du 400 Michael Norman sur 200 m face au champion de la spécialité Noah Lyles, à la jeune pépite Erriyon Knighton (bronze mondial) et au Libérien Joseph Fahnbulleh (4e aux Mondiaux).

Le meeting accueillera également la nouvelle recordwoman du monde du 100 m haies, la Nigériane Tobi Amusan, l'Américain Grant Holloway (110 m haies) ou encore la double championne olympique néerlandaise (5.000 et 10.000 m) Sifan Hassan sur 3.000 m.

