C'était le duel attendu, et il a tenu toutes ses promesses. Genzebe Dibaba a remporté le 1.500 m du meeting de Ligue de diamant de Rome jeudi (3'56'28) devant la championne d'Europe, Laura Muir. A 600 m de l'arrivée, l'Ethiopienne, recordwoman du monde de la distance, a porté une accélération franche et continue qui a asphyxié toutes ses rivales sauf l'Ecossaise, qui a tenu bon après avoir été bousculée en début de course.

Dibaba n'a pas flanché pour signer la meilleure performance mondiale de l'année devant Muir (3'56"73) et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay (3'59"96).