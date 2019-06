Victoire du meeting avec un record personnel à la clé. Malaika Miihambo pouvait difficilement rêver d'un meilleur scénario pour remporter ce jeudi le concours du saut en longueur à Rome en Diamond League.

L'Allemande est la première femme de l'année à passer cette barrière symbolique des 7 m et à sauter aussi loin depuis deux ans. Sa performance lui a permis de devancer la Colombienne Caterine Ibarguen (6,87 m) et la championne olympique et quadruple championne du monde américaine Brittney Reese (6,76 m).