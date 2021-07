La boulette. Au meeting Herculis de Monaco, le Kényan Bnejamin Kigen, spécialiste du 3000m steeple et favori, s'est fait piéger par un couac de l'organisation de la course. Le coureur de 28 ans a en effet mis toute l'intensité possible dans son avant-dernier tour de piste, en pensant qu'il allait terminer la course à l'issue de celui-ci. Son incompréhension n'en a été que plus grande au moment d'entendre la cloche signifiant le rée dernier tour aux coureurs.

Le problème est que cette cloche avait déjà retenti au passage des 2200m, soit à deux tours de l'arrivée. Kigen s'est laissé avoir par ce fait de course, et a considérablement ralenti son effort lors du dernier tour. C'est finalement l'Ethiopien Lamecha Girma qui s'est imposé, tandis que le Français Djilali Bedrani a pris la troisième place. De bon augure à deux semaines des Jeux Olympiques (23 juillet - 8 août).

