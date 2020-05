"Important pour notre sport d'avoir une présence ici" : Coe veut plus de meetings aux États-Unis

Alors que les Mondiaux 2022, prévus initialement en 2021, sont progammés aux États-Unis, Sebastian Coe, président de la Fédération internationale, espère que d'autres meetings seront organisés sur le territoire américain à l'avenir.

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe a espéré vendredi que les Mondiaux-2022 programmés aux Etats-Unis donneront un nouvel élan à la discipline privée de meetings d'importance dans le pays. "Vous êtes une puissance de l'athlétisme, c'est le cas depuis longtemps", a déclaré Coe sur la chaîne de télévision NBC Sport.

"Mais il faut aussi que les athlètes américains puissent avoir l'occasion de gagner leur vie et puissent performer devant des stades remplies et des fortes audiences TV aux Etats-Unis", a-t-il poursuivi. "En ce moment, c'est l'Europe qui domine, j'espère qu'on pourra voir de nouveau des meetings aux Etats-Unis, comme vous en aviez dans le passé", a souligné le président de World Athletics.

Athlétisme Coe : Le sport n'a pas "toujours besoin de l'approbation de ces autorités" IL Y A UNE HEURE

Un seul meeting américain, celui d'Eugene, dans l'Oregon, fait partie de la prestigieuse Ligue de Diamant, mais avec les Mondiaux-2022 qui auront lieu justement à Eugene et les Jeux olympiques 2028 de Los Angeles, l'athlétisme américain peut profiter d'une belle exposition, selon Coe. "C'est vraiment important pour notre sport d'avoir une présence, et même plus qu'une présence aux Etats-Unis, l'athlétisme a besoin d'être ici", a conclu le double champion olympique du 1500 m.

Athlétisme Les championnats de France reprogrammés IL Y A 21 HEURES