Pourra-t-on voir Sifan Hassan courir 42,195 km à Paris ? Visiblement l'athlète y songe. "Le marathon, je veux en faire, je ne sais pas encore quand. Mais j'y pense tous les jours. Les Jeux de Paris en 2024? Pourquoi pas", a lancé la coureuse de 29 ans en conférence de presse, avant de disputer la finale de la Ligue de diamant sur 5.000 m mercredi à Zurich.

La Néerlandaise avait brillé aux JO en 2021 en remportant le 5.000 et le 10.000 m, en plus d'une médaille de bronze sur 1.500 m.Un triplé en forme de défi quasi impossible qui l'a épuisé, comme elle l'a admis par la suite.

En 2022, elle s'est montrée beaucoup plus discrète, avec très peu de courses et des Championnats du monde décevants à Eugene (Etats-Unis) en juillet (6e du 5.000 m, 4e du 10.000 m)."C'est une saison d'apprentissage, a-t-elle indiqué. 2022 est en quelque sorte une année de pause." "J'ai besoin de grands challenges pour me motiver, ça peut expliquer mon année difficile. Mais avoir perdu sur ces différentes courses m'a redonné de la motivation."

