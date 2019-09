Kosgei court le semi-marathon féminin le plus rapide de l'histoire

Avec son temps d'une heure, quatre minutes et 28 secondes, elle a été 23 secondes plus rapide que la marque de référence pour le record du monde, établie par sa compatriote Joyciline Jepkosgei en 2017 à Valence. Chez les hommes, c'est Mo Farah qui s'est imposé pour la sixième année consécutive.

À 36 ans, le champion olympique britannique a été poussé dans ses derniers retranchements par l'Ethiopien Tamirat Tola, ne faisant la différence que dans le dernier kiomètre et demi, pour terminer en 59 minutes et 7 secondes. Le Néerlandais Abdi Nageeye a terminé troisième. Farah prépare actuellement le marathon de Chicago qu'il avait remporté l'an dernier - son premier succès sur la distance - en établissant un nouveau record européen en 2 heures, 5 minutes et 11 secondes.