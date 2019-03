La Russie reste suspendue par l'IAAF pour un vaste scandale de dopage

La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a maintenu lundi pour la 10e fois depuis plus de trois ans la suspension de la Russie à cause d'un vaste scandale de dopage, deux conditions restant à remplir pour un retour. Le Conseil de l'IAAF réuni à Doha a expliqué exiger encore le paiement par la Russie des coûts générés par le traitement du scandale de dopage russe, et attend que lui soient remis après authentification les données et les échantillons du laboratoire de Moscou, récupérés mi-janvier par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Les deux conditions ont cependant connu des avancées notoires depuis la dernière réunion du Conseil de l'IAAF en décembre à Monaco. "La Fédération russe d'athlétisme (Rusaf) a soulevé des problèmes logistiques à propos du paiement. Des problèmes que l'IAAF va résoudre sous peu", a assuré en conférence de presse Rune Andersen, le directeur de la Task Force de l'IAAF dédiée à l'évaluation des progrès russes en matière de lutte antidopage. "Les données (du laboratoire de Moscou) sont en cours d'authentification par l'AMA, qui a fait de la transmission des données à l'AIU (Unité d'intégrite de l'athlétisme) une priorité", a continué M. Andersen.