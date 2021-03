un gros mois". "J'ose espérer que d'ici un gros mois maximum, je puisse être de retour à l'entraînement dans des conditions normales mais ça va dépendre des soins que je vais être capable de faire dans les dix jours", a expliqué le champion olympique 2012. Renaud Lavillenie a déjà les idées claires. Blessé au mollet droit et forfait pour les Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, le Français espère faire son retour à l'entraînement d'ici "". "", a expliqué le champion olympique 2012.

"Je ne suis pas sur le pur principe de précaution, a-t-il ajouté. Là, je sais que je ne peux pas sauter et si j'essaye je me pète gravement. Mais ça ne devrait pas avoir d'impact sur la préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo". Le Français, revenu à 34 ans à son meilleur niveau cet hiver avec des barres à plus de 6 m (6,06 m, le 27 février à Aubière), a reconnu que la journée de vendredi, durant laquelle il a décidé de renoncer à l'Euro après s'être fait mal au mollet droit dans la matinée, avait été "très difficile".

"C'était la compétition que tout le monde attendait. On savait qu'il y avait moyen de se tirer vers le haut avec Mondo (le recordman du monde suédois Armand Duplantis, NDLR) et de ressentir les émotions rares et intenses d'une compétition extrême où on est obligé d'aller rechercher a minima 6 m voire plus pour faire quelque chose. Tous mes espoirs se sont effondrés, a-t-il regretté. C'est dur pour tout athlète, d'autant plus à 24 heures de l'évènement. Mais avec le niveau que j'ai retrouvé cet hiver, il n'y avait aucun intérêt à prendre le moindre risque par rapport à cet été.'

