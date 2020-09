Le sprinteur Christophe Lemaitre, de retour de blessure, a terminé 3e en 20''68 (vent +0,9 m/s) du 200 m. Loin de ses meilleurs chronos, Lemaitre a été devancé par l'Ivoirien Arthur Cissé, probant vainqueur en 20''23, record national, et par le Jamaïcain Julian Forte (20''39). Le médaillé de bronze mondial et olympique sur le demi-tour de piste s'était blessé à l'adducteur droit le 11 août à Turku (Finlande). Il n'a pu reprendre la compétition que samedi dernier sur un 150 m, distance très peu courue, à Leiden (Pays-Bas).

Ces deux dernières saisons, seule Caster Semenya avait réussi à courir plus vite sur la distance. La Sud-Africaine ne peut désormais plus défendre ses chances sur 800 m: un règlement de World athletics demande aux athlètes hyperandrogènes de suivre un traitement hormonal, que Semenya refuse, pour faire baisser leur taux de testostérone et participer aux courses du 400 m au mile (1.609 m). Sur 100 m, la championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a confirmé sa bonne forme en remportant la course en 10''87 (vent nul).