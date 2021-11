Le marathon de Shanghai n'y a pas échappé. Programmée le 28 novembre, l'épreuve a été reportée, tout comme les marathons de Pékin et Wuhan le mois dernier, en raison d'un regain, limité, de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Le nombre de contaminations dans le pays reste faible - 54 selon les chiffres officiels mercredi -, mais les autorités chinoises suivent une politique de zéro contamination à moins de trois mois de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin (4-20 février). "Nous avons choisi d'être prudents, de privilégier la santé et la sécurité des coureurs et des citoyens", ont expliqué les organisateurs mercredi sur les réseaux sociaux, en affirmant qu'une nouvelle date sera annoncée ultérieurement.

Les organisateurs des Jeux d'hiver ont déclaré le mois dernier que le Covid-19 était leur "défi numéro un" et les autorités chinoises ont ressorti les grands moyens pour éradiquer ce regain épidémique. Le 1er novembre, le Disneyland de Shanghai a fermé ses portes après la détection d'un cas de Covid chez une ex-visiteuse et des millions de Chinois ont été placés en confinement du fait de ce rebond des contaminations, la plupart dans la grande ville de Lanzhou, à 1.200 km à l'ouest de Pékin.

Les Jeux d'hiver 2022 se dérouleront dans une "bulle" destinée à enrayer tout risque de contamination au reste de la Chine. Les 2.900 athlètes attendus devront soit avoir été entièrement vaccinés soit se soumettre à une quarantaine stricte de 21 jours à leur arrivée dans le pays. Seuls les spectateurs déjà présents en Chine pourront assister aux épreuves.

